Déco macabre: Ce Golden Retriever mort est devenu un… tapis

Faire le deuil de son animal de compagnie est un processus long et douloureux pour les propriétaires. Pour atténuer la peine et pouvoir garder leur fidèle compagnon auprès d’elles, certaines personnes n’hésitent pas à faire appel à des taxidermistes. Bien que l’on associe cette pratique davantage aux renards ou aux oiseaux, il n’est plus rare de voir des chiens et des chats figés pour l’éternité.