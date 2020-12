Les habitants de Bilten (GL) ont eu chaud. Un éboulement s’est produit dimanche, vers 12h30. Plusieurs gros cubes de roche se sont détachés de la montagne et ont roulé en plaine. Le plus grand des blocs, faisant environ 30 mètres cubes, a traversé la forêt et s’est immobilisé à quelques mètres seulement des premières habitations. La police cantonale précise que personne n’a été blessé. Selon les forces de l’ordre, le dernier grand éboulement du genre remonte à environ vingt-cinq ans.