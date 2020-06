Biodiversité

Ce hibou grand-duc a vécu une épopée à Vevey

Le plus grand rapace nocturne d’Europe a été découvert prisonnier d’un balcon. En bonne santé, cette femelle a pu reprendre son vol le lendemain. Sa présence a ému les spécialistes et passionnés d’ornithologie.

La femelle est restée en observation un peu plus d’une journée, le temps d’être auscultée par un vétérinaire de l’association la Vaux-Lierre et de constater qu’elle venait probablement de donner naissance à des petits. Qui ne devraient pas avoir été trop mis en danger par cette absence prolongée puisqu’une jeune maman hibou ne quitte pas ses petits avant environ trois semaines, explique Gilbert Rochat, ornithologue et responsable du baguage des grands-ducs pour le canton de Vaud. «C’est génial de découvrir que les grands-ducs reviennent là où ils ne venaient plus depuis longtemps, se réjouit-il. En ville, ils ont plein de proies dont ils sont les seuls prédateurs, comme les corneilles ou les cormorans. Mais en Suisse, leur taux de mortalité est très élevé…» (lire encadré). Un émetteur temporaire permettra de vérifier qu’il ne lui arrive pas malheur pendant les premiers jours de sa nouvelle liberté.