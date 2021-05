Mobilier - Ce jacuzzi est un réacteur Airbus

Outre le design, le recyclage passe également au premier plan pour Marius Krämer. En partant de pièces mises au rebut de divers modèles d’avions et d’hélicoptères, l’entreprise fabrique du mobilier, des sculptures et des objets de décoration de toutes sortes, particulièrement appréciés par les amateurs d’aéronautique. Ce n’est pas étonnant, car certaines pièces sont véritablement spectaculaires et peuvent même être personnalisées à la demande.

Plus de 20’000 francs pour le jacuzzi fait à partir d’un réacteur

En plus de lancer une collection régulière, l’entreprise propose également des projets plus spéciaux sur son site internet. L’un d’entre eux attire immédiatement l’attention: il s’agit du jacuzzi hors-sol d’une capacité de 1200 litres avec douze jets de massage. Il a été réalisé à partir de l’entrée d’air du réacteur d’un A320. Bien entendu, une pièce aussi spectaculaire n’est pas donnée: le jacuzzi, fabriqué sur commande, coûte un peu plus de 20’000 francs.



C’est la passion pour l’aviation qui anime Marius Krämer et son équipe. «C’est une joie incroyable de donner une nouvelle vie à de vieux avions. Nous allons même jusqu’à parcourir de longues distances pour démonter nous-mêmes certains appareils», dit-il. Et d’ajouter: «Il est toujours difficile pour nous de nous séparer de pièces spéciales.»