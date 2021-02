«T’es de mauvaise humeur, aujourd’hui. T’as tes règles?» – «Oui, j’ai mes règles et d’ailleurs, je vais vider ma cup. T’en veux un verre?» Voici un exemple d’attaque et de riposte tiré du jeu de cartes «Moi c’est Madame». Lancé en septembre 2020 par des Françaises, Axelle Gay et Elsa Miské, son objectif est de lutter contre les attaques sexistes face auxquelles il n’est pas toujours évident de trouver les mots justes pour se défendre. «Toutes les femmes les subissent au quotidien, mais il est rare qu’elles arrivent à répliquer sur le moment, notamment à cause du phénomène de sidération qui les laisse sans voix», assurent-elles. Le but des différentes mises en situation de ce jeu est donc d’améliorer sa repartie et d’ouvrir le débat.