«The Store is Closed» : Ce jeu vidéo de survie n’est pas du goût d’Ikea

«Votre jeu utilise une enseigne bleue et jaune avec un nom scandinave sur le magasin, un bâtiment bleu en forme de boîte, des vêtements avec des rayures verticales identiques à celles portées par le personnel d’Ikea, un chemin gris sur le sol, des meubles qui ressemblent à des meubles Ikea et des indications de produits qui ressemblent à celles d’Ikea. Tout ce qui précède suggère que le jeu se déroule dans un magasin Ikea», détaillent les avocats qui accusent le développeur de faire référence à Ikea dans son jeu sans autorisation. Ce dernier se défend de s’être inspiré des meubles d’Ikea pour créer les objets de son jeu. «J’ai acheté des packs de meubles génériques pour faire ce jeu». S’agissant d’un jeu de survie dans lequel le personnel passe à l’attaque lorsque les lumières s’éteignent, on comprend pourquoi Ikea ne veut pas que le public l’associe à sa marque. D’autant que certains médias, comme The Gamer, l’ont déjà fait dans leurs articles en parlant d’«un jeu d’horreur coopératif situé dans un Ikea».