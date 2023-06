Météo: Violents orages attendus en Suisse romande jeudi

Même si on a déjà eu affaire à du soleil et à un mercure stagnant autour des 25 degrés, ce mercredi 21 juin marque officiellement le début de la saison estivale, avec un solstice d’été qui aura lieu à 16h57 tapante en Suisse. Mais le temps ne sera pas au beau fixe dans toute la Suisse romande. Cet après-midi, MétéoSuisse annonce une «formation de cumulus suivie de quelques averses ou orages dans les Alpes, notamment en Haut-Valais.» Dans la nuit, un orage n’est pas à exclure en Ajoie et dans le nord du Jura. En plaine, il fera au maximum 29 °C avec un vent généralement faible et de direction variable avec des rafales possibles en cas d'orage, ajoute l’Office fédéral de météorologie et de climatologie.