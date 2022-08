Qui cherche trouve : Ce jeune a remué ciel et terre pour restituer une alliance perdue

Il a d’abord voulu la rendre au bureau des objets trouvés. Or découragé en voyant une énorme file d’attente devant le bâtiment, il a décidé de mener sa propre enquête dans un premier temps. Il a d’abord contacté l’Office de l’état civil de la ville de Berne. Sans succès. Il a ensuite fait part de sa découverte à nos confrères de «20 Minuten» tout en publiant un post sur Facebook. «Ce qui m’importe, c’est que le ou la propriétaire récupère son alliance et soit à nouveau heureux. La valeur émotionnelle de cette bague est certainement énorme après 20 ans de mariage», a affirmé Janis Neuenschwander, interrogé par nos collègues alémaniques.

Ses efforts ont finalement porté leurs fruits: samedi à midi – quelques heures seulement après la publication d’un article de «20 Minuten» – le propriétaire de l’alliance s’est manifesté via Facebook. «Ses beaux-parents avaient lu l’article et lui en ont parlé», se réjouit le jeune Bernois. Un rendez-vous a finalement été fixé à dimanche matin, sur l’aire d’autoroute de Grauholz.

«Un pur hasard»

Le propriétaire, appelé Andreas, avait fait le déplacement avec son épouse, Petra, et ses deux enfants. «Ils étaient méga contents d’avoir récupéré la bague – d’autant plus qu’ils ne s’attendaient pas à la revoir un jour», se souvient Janis Neuenschwander. En remerciement, il a reçu une récompense de 100 francs. «Au début, je ne voulais pas accepter cet argent, mais Andreas et Petra ont insisté.»

Autour d’un café et de croissants, ils ont parlé du jour fatidique où Andreas a perdu son alliance. «C’est en sortant de l’Aar qu’il a remarqué que l’anneau avait disparu», explique Janis Neuenschwander. Il a probablement glissé de son doigt, qui avait légèrement rétréci à cause de l’eau froide. Le fils d’Andreas et Petra aurait ensuite plongé sans succès à la recherche de l’alliance perdue. Janis Neuenschwander l’a finalement retrouvée le jour même, à environ 1,50 m de profondeur. Un «pur hasard», comme il le souligne: «Je n’étais plus allé au Marzili (ndlr: une piscine très populaire à Berne, située juste à côté de l’Aar) depuis deux ans.»