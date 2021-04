Valais : Ce jeune faussaire en a un peu rajouté

Un Martignerain a été pincé lundi à bord d’une voiture dont l’immatriculation était pour le moins fantaisiste: il avait «juste» mis un chiffre de trop…

La bourde, révélée lundi par «Le Nouvelliste», a beaucoup fait rire les internautes: une voiture arborant une plaque d’immatriculation valaisanne à 7 chiffres a été aperçue par un témoin, qui a alerté les forces de l’ordre. Or, à l’heure actuelle, le Valais compte 334’387 véhicules en circulation et le numéro le plus élevé dépasse tout juste 525’000, a précisé le chef du Service de la circulation routière et de la navigation au quotidien. Soit beaucoup, beaucoup moins que les 7 millions et quelques figurant sur la plaque en question.