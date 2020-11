Alors que la nouvelle saison de NHL n’est pas encore fixée – l’objectif étant qu’elle débute le 1er janvier, les amateurs de hockey nord-américain doivent se rabattre sur des ligues moins connues pour patienter. Ceux qui sont tombés sur le match de Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) entre les Mooseheads de Halifax et le Titan d’Acadie-Bathurst en ont pris plein les yeux.

Lors de la séance de tirs au but, Alexis Dubé a transformé un penalty venu d’ailleurs. Le jeune attaquant (18 ans) du Titan a d’abord feinté le gardien adverse, qui l’a crocheté. Puis excentré, dos au but et en pleine chute, Dubé a trouvé le moyen d’expédier le puck sous le bras de son vis-à-vis.