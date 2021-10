YoungBoy Never Broke Again a égalé Taylor Swift

YoungBoy Never Broke Again : Ce jeune rappeur a égalé Taylor Swift

YoungBoy Never Broke Again cartonne avec son 3e album, en tête des charts US. C’est la troisième fois consécutive qu’il y parvient. Comme la chanteuse star.

Kentrell DeSean Gaulden, de son vrai nom, a sorti trois albums à ce jour. J. Fontaine

YoungBoy Never Broke Again est à 21 ans en train de se faire une place au soleil. Le rappeur, actuellement incarcéré pour une affaire de drogue et d’armes à feu, a placé son troisième album «Sincerely, Kentrell» en première place des charts US. Il s’agit de la troisième fois, après «Until Death Call My Name» en 2019 et «Top» en 2020, que le garçon originaire de Baton Rouge en Louisiane réalise pareil exploit.

L’artiste, écouté par près de 17 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify et qui a collaboré avec Juice Wrld ou The Kid Laroi, est entré dans l’histoire du hit-parade américain en égalant la mégastar Taylor Swift. La chanteuse était parvenue, tout comme YoungBoy Never Broke Again, à hisser trois années de suite une galette différente, «Fearless (Taylor’s version)», «Folklore» et «Lover», à la première place du Billboard 200.