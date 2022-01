Football : Ce joueur a bien fait d’être expulsé

Défenseur du FC Emmen, Jeff Hardeveld a officialisé sa relation avec Shona Shukrula, une quatrième arbitre rencontrée lors d’un match où il a été exclu.

Jeff Hardeveld et Shona Shukrula ont officialisé leur relation sur les réseaux sociaux.

La saison avait mal débuté pour le FC Emmen et son latéral gauche Jeff Hardeveld. Le club de deuxième division néerlandaise a enregistré sa première défaite dès la 2e journée, le 13 août, sur le terrain du FC Eindhoven (0-1). Une rencontre lors de laquelle Hardeveld a été expulsé dans le temps additionnel. Mais cette mésaventure se trouve peut-être à l’origine d’une longue histoire d’amour.

Tout récemment, l’éphémère international M21 (1 sélection) a publié sur Instagram une photo où il pose au côté d’une certaine Shona Shukrula, une arbitre qui exerce aux Pays-Bas depuis plus de 10 ans et pour la FIFA depuis 2017. Cette dernière officie régulièrement en deuxième division et figurait notamment sur la touche durant le Eindhoven - Emmen de cet été. À sa sortie du terrain, Jeff Hardeveld a donc croisé celle qui deviendrait ensuite sa compagne.