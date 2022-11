Football: Ce Lewandowski est gardien, mais il sait aussi marquer

Alors que Robert Lewandowski fait les beaux jours du FC Barcelone, son compatriote Michal Lewandowski, lui, garde les buts de Messine, en Serie C italienne. Et il n’y a aucun lien de parenté entre les deux hommes.

Samedi dernier, le Barça a gagné en championnat d’Espagne et Robert Lewandowski n’a pas marqué, manquant même un penalty. Dimanche, c’est Michal qui était sur le terrain de son équipe, face à Montesori. Et lui a trouvé le chemin des filets.

On jouait la 33e minute quand le portier polonais a dégagé un ballon depuis l’orée de ses 16 mètres. Avec le vent, la chance et un terrain pas trop régulier, la balle a suivi une longue courbe, rebondi devant le gardien adverse, l’a lobé et a terminé sa course dans les buts.