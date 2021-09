inclusion - Ce mannequin bouscule les préjugés contre les Amérindiens

Lundi soir au MET Gala, elle portait une robe lamée Peter Dundas et une multitude de bijoux en argent et en turquoise de la créatrice Navajo Jocelyn Billy-Upshaw. De nombreux internautes ont d’ailleurs salué son interprétation du thème: le style américain.

Premiers défilés

Lors de la Fashion Week de New York, elle est choisie par le créateur népalais Prabal Gurung pour son premier défilé. À cette occasion, elle est vêtue d’une robe courte en plumes vertes et roses. La créatrice uruguayenne Gabriela Hearst, qui présente à New York sa propre griffe, a également fait appel à la jeune femme pour ouvrir et fermer son défilé printemps-été 2022, tout comme Jonathan Simkhai.