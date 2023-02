Football : «Ce match, c’était pour toi, Ukraine»

«C’était très important. Ce match, c’était pour toi, Ukraine, c’était pour notre pays, pour l’Ukraine», a assuré l’entraîneur, lié à l’Ukraine depuis plus de 20 ans et revenu au Shakhtar il y a six mois.

«Ces huitièmes de finale nous donnent l’occasion de les revoir, ils nous donnent de la force», a affirmé l’entraîneur. «Tant qu’on est qualifiés, on pourra les voir. Sans les compétitions européennes, on n’irait pas à Varsovie. Personnellement, si on avait été éliminés, je n’aurais plus vu ma famille jusqu’au moins de juin. C’est déjà une situation très difficile de vivre au rythme des bombardements et des sirènes. On doit réfléchir à la tactique, mais avant tout, on veut se réveiller le matin vivant», a conclu Igor Jovicevic.