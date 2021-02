«Shenzhen Bay Super Headquarters Base»: c’est le nom du dernier projet en date de Zaha Hadid Architects – un nom qui, il faut bien l’avouer, n’est pas des plus accrocheurs. Le gratte-ciel, composé de deux tours distinctes qui partagent les mêmes fondations, s’appelle Tower C («Tour C»). Une fois achevé, il devrait atteindre une hauteur de près de 400 mètres, ce qui en fera le troisième plus haut bâtiment de la mégalopole de Shenzhen.