Shaïn Boumedine ne se voyait pas devenir acteur

Après «Mektoub, My Love» et «Les Sauvages», le comédien de 25 ans revient sur le devant de la scène avec «Placés».

Shaïn Boumedine vient de rentrer de Taïpei, où il a terminé le tournage du drame «Pour la France», de Rachid Hami. Rémy Tortora

Il avait à peine 20 ans lorsqu’il a obtenu le premier rôle du film d’Abdellatif Kechiche, «Mektoub, My Love». Après un autre rôle d’adolescent dans la série «Les Sauvages», Shaïn Boumedine incarne une jeune adulte, éducateur spécialisé, dans le premier film de Nessim Chikhaoui, «Placés». L’acteur de 25 ans donne la réplique notamment à Nailia Harzoune, que nous avons aussi interviewée, Julie Depardieu, Philippe Rebbot, Aloïse Sauvage et Moussa Mansaly, qui a percé dans la série à succès «Validés».

Si vous n’aviez pas fait du cinéma, vous auriez fait…

Architecte. Je ne pensais pas du tout au cinéma à l’époque. Ce métier me semblait inaccessible, surtout en venant de Montpellier, où il ne se passait pas grand-chose. J’avais juste participé à un casting de figurants, dont je n’avais eu aucune nouvelle. Par la suite, au milieu de mes études, j’ai été contacté pour faire des essais pour un film. Il s’agissait du rôle principal de «Mektoub, My Love», d’Abdellatif Kechiche.

Et alors, comment ça s’est passé?

Comme c’était l’été, j’ai dit «OK, j’essaie». J’ai averti que je devais reprendre les cours à la rentrée. Le tournage du film a été plus long que prévu. Chaque mois, j’informais mon école que je ne serais pas de retour avant le mois suivant… et finalement je n’y suis jamais retourné! «Mektoub, My Love» a été une vraie occasion, et j’en ai profité, mais en gardant toujours en tête que ça peut s’arrêter du jour au lendemain.

On vous a ensuite vu dans la série «Les Sauvages». Deux rôles d’adolescents, alors que dans «Placés», on vous retrouve changé: grandi, adulte…

Oui, physiquement déjà! Après le personnage très discret de «Mektoub, My Love», je voulais vraiment jouer quelque chose de différent. Mon rôle d’Elias dans «Placés» est plus important, le personnage extériorise beaucoup plus. J’avais une petite pression, car je ne savais pas si j’étais capable de faire ça, mais ça s’est bien passé!

Dans «Placés», vous représentez une sorte de figure paternelle pour les jeunes dont vous vous occupez: était-ce facile de vous mettre dans ce rôle-là?

J’ai beaucoup discuté avec le réalisateur, qui a été éducateur lui-même, pour savoir comment ça fonctionnait. Dans la seconde partie du film, mon personnage est plus à l’aise avec les jeunes, ce qui me correspond davantage, d’autant plus que j’étais très proche d’eux en dehors du plateau. Ça a été plus difficile pour la première partie; je devais me forcer à être un peu maladroit et à garder mes distances.

Vous serez aussi prochainement à l’affiche du drame «Pour la France», de Rachid Hami.

Oui, on vient de terminer le tournage et de rentrer de Taïpei. C’est un superprojet, avec des acteurs incroyables, qui a été tourné sur trois continents, dans trois pays: en France, au Maroc et à Taïwan. Mon rôle est celui d’un jeune officier qui perd la vie lors d’un rituel d’intégration dans une prestigieuse école militaire. Il s’agit de l’histoire personnelle qu’a vécue le réalisateur Rachid Hami avec son jeune frère.

À l’époque, vous avez fait de l’athlétisme et du football. Si aujourd’hui vous pouviez choisir entre une carrière de sportif et de cinéma?

Alors à l’époque oui, j’aimais beaucoup ça, mais aujourd’hui je suis surtout fan de Formule 1. Si je pouvais être pilote de Formule 1 demain, je dirais adieu au cinéma tout de suite! (Rires.)