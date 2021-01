La meilleure protection contre le vieillissement de la peau est l’écran solaire - juste après vient le rétinol. C’est du moins ce que disent de nombreux dermatologues. Selon les études cliniques, le rétinol est en fait l’ingrédient anti-âge le plus efficace. Il aiderait même à lutter contre l’acné.

Qu’est-ce que le rétinol?

À proprement parler, le rétinol est la forme pure de la vitamine A. Elle joue un rôle important dans le renouvellement cellulaire et dans la construction de la structure de la peau. Le corps produit également lui-même de la vitamine A, par exemple par le biais du bêtacarotène, que l’on trouve dans les carottes. Cependant, les rayonnements UV et le processus naturel de vieillissement dégradent la vitamine dans la peau. En conséquence, la peau perd de son élasticité et s’affaisse. Une variante du rétinol sont les rétinoïdes, également connus sous le nom de Retin-A aux États-Unis. Le rétinol est la forme la plus forte (en vente libre).

Comment le rétinol agit-il sur la peau?

Le rétinol stimule le processus de régénération de la peau et a donc un effet anti-âge naturel. Les crèmes qui en contiennent permettent à la peau d’absorber de l’extérieur la vitamine A nécessaire à la régénération. Le rétinol a un double effet sur la peau: il a un effet exfoliant et assure ainsi un teint plus uniforme.

D’autre part, le rétinol stimule le métabolisme des cellules de la peau et favorise la production de collagène. Les rides existantes peuvent ainsi être repulpées de l’intérieur, la texture de la peau est lissée et sa structure est améliorée. À long terme, le rétinol peut contrecarrer l’apparition de nouvelles rides car il ralentit le processus de vieillissement de la peau. Grâce au renouvellement cellulaire, le rétinol a également un effet positif sur l’acné.

Comment utiliser le rétinol?

Le rétinol est une molécule très réactive et rend la peau plus sensible à la lumière. Il faut donc éviter une forte exposition au soleil. Il est préférable de l’utiliser le soir et de porter un indice de protection solaire pendant la journée. Chaque peau réagit différemment au rétinol. Les peaux sensibles doivent s’attendre à des rougeurs et des desquamations temporaires ou à des boutons au début. L’agent actif ne doit être appliqué que tous les deux ou trois soirs.

Le rétinol est approuvé pour un usage cosmétique dans une concentration maximale de 1%. Les dérivés plus faibles de la vitamine A, comme le rétinaldéhyde ou le palmitate de rétinyle, sont autorisés dans les produits en vente libre. Les produits contenant des acides de vitamine A nécessitent une ordonnance - ils sont surtout utilisés pour l’acné sévère.

Qui devrait utiliser le rétinol?