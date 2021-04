Eh bien, nous sommes ravis de vous annoncer que cette ère touche lentement à sa fin. La nouvelle star sur Instagram est – roulement de tambour – un miroir. Évidemment, pas n’importe quel miroir. L’objet de toutes les convoitises trouve son origine dans les années 1970, est lumineux et coûte 15 fois plus cher que la fameuse ceinture, soit environ 7’000 francs. Depuis le premier confinement, il rayonne dans les intérieurs de la mannequin Elsa Hosk, de l’actrice Lena Dunham, ainsi que chez nos influenceuses préférées.

On jette un dernier regard au miroir, puis sur notre compte en banque, avant que nos yeux ne s’arrêtent sur le modèle du magasin de meubles discount, dans lequel nous nous regardons tous les matins. Certes, ce dernier n’est pas lumineux, mais au final, il remplit parfaitement sa fonction qui consiste à refléter notre image tandis qu’on est assis en face et qu’on prend plaisir à prendre une portion supplémentaire de parmesan à défaut de pouvoir miser sur plus de prestige. De quoi rendre presque 15 fois aussi heureux.