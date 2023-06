Ce mocktail vous fera dormir comme un loir

Vous alignez les mauvaises nuits? Pour nombre d’insomniaques, qui démarrent généralement leurs journées fatigués et irritables, dormir et récupérer reste toutefois un rêve. Un nouveau mocktail, qui fait actuellement fureur sur TikTok, promet désormais d’y remédier. Son nom: le Sleepy Girl.

Vous pouvez incorporer de la poudre de magnésium dans le jus de cerise, comme le fait Gracie Norton. Le magnésium contribue également à l’augmentation de la production de mélatonine par l’organisme. De manière générale, il favorise la relaxation en activant le système nerveux parasympathique et en relâchant les muscles.

Des exercices de yoga, de méditation et de respiration peuvent aider à se détendre et à améliorer la qualité du sommeil.

Si vous voulez gagner encore davantage en qualité de sommeil ou si le mocktail ne vous dit rien, il peut être intéressant de faire des exercices de yoga, de méditation ou de respiration avant le coucher. Dans tous les cas, il est important de ne plus consommer de café à partir de la mi-journée, de renoncer à toutes activités stimulantes pour l’organisme au moins une heure avant le coucher et de ne plus consulter son téléphone portable.