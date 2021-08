Dérèglement climatique : Ce mois de juillet a été le plus chaud jamais enregistré sur Terre

Selon l’Agence nationale océanique et atmosphérique américaine, le mois passé a battu tous les records de température depuis le début des relevés.

Le mois de juillet 2021 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, a indiqué vendredi l’Agence nationale océanique et atmosphérique américaine (NOAA), en soulignant le rôle du changement climatique dans ce nouveau record.

«Ici, la première place est la pire», a déclaré dans un communiqué le chef de NOAA, Rick Spinrad. «Le mois de juillet est généralement le mois le plus chaud de l’année, mais juillet 2021 s’est surpassé, devenant le mois de juillet et le mois tout court le plus chaud jamais enregistré.»