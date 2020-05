«Ce n'est pas le moment d'aller rouler pour le fun!»

Le soleil et l'appel de l'asphalte auront été plus forts que les recommandations durant le vendredi saint. Dans le canton de Neuchâtel, les autorités ont constaté que les motards étaient nombreux sur les routes. Il en a été de même sur les cols vaudois comme le Marchairuz et le Mollendruz. La route de Saint-Cergue a également été bien fréquentée. Mais dans l'ensemble, a constaté la police vaudoise, la conduite a été correcte et il n'y a pas eu d'accidents à déplorer.