Sanglier domestiqué abattu : «Ce n'était pas qu'un animal, c'était mon bébé»

Un jeune sanglier domestiqué a été froidement abattu à bout portant par un chasseur en Seine-et-Marne (F). Son propriétaire est inconsolable.

Les images tournées en 2019 sont très difficiles à regarder, particulièrement pour les personnes sensibles à la cause animale. Un jeune sanglier «qui demandait des câlins» en s'approchant d'une bande de chasseurs a été abattu à bout pourtant par l'un d'entre eux. Derrière le fusil, un braconnier qui n'a donc laissé aucune chance à l'animal de dix mois, un sanglier domestiqué, baptisé Hercule.

«Ce n'était pas un animal, c'était mon bébé. Il me suivait partout, je l'ai élevé au biberon», témoigne le propriétaire, Alain Martin, à qui le journaliste français Hugo Clément a donné la parole dans une émission diffusée sur france.tv. Intitulé «Des animaux braconnés dans un parc privé», le reportage donne la parole à ce propriétaire de domaine en détresse, qui voit les chasseurs se muer en braconniers sur ses terres. Le tout en violation totale de la loi.

«C'est de la barbarie!»

Hercule abattu, un cerf mort dans d'atroces souffrances après avoir reçu une balle dans l'épaule et d'autres animaux blessés, l'homme a listé tous les actes commis par des chasseurs à Monceau et à Liverdy-en-Brie, en Seine-et-Marne. «C'est gratuit. Tirer sur des animaux et les laisser souffrir, c'est de la barbarie!», explique Alain Martin, qui attend désormais une condamnation de l'homme qui a ôté la vie à Hercule.