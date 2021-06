Russie  - L'Américain Paul Whelan réclame à Joe Biden un échange de prisonniers

Américain détenu en Russie : «Ce n’est pas avec moi que Moscou a un problème, c’est avec les Etats-Unis»

Condamné par la Russie à 16 ans de prison pour espionnage, le citoyen US Paul Whelan en appelle à Joe Biden pour s’entendre avec Vladimir Poutine sur un échange de détenus.

«Diplomatie des otages»

«L’enlèvement d’un citoyen américain n’est acceptable nulle part dans le monde», affirme-t-il. «Ce n’est pas avec moi que la Russie a un problème, c’est avec les Etats-Unis et les Etats-Unis doivent résoudre cette affaire de diplomatie des otages et la régler le plus vite possible».