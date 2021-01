Peu à vouloir se faire vacciner en EMS : «Ce n’est pas comme ça que nous allons nous en sortir»

Dans certaines maisons de retraite, seule une fraction du personnel soignant souhaite se faire vacciner contre le Covid-19. Certains politiciens souhaitent agir. Mais la Suisse est loin de rendre la vaccination obligatoire pour tous.

Sur le front de la lutte contre le Covid-19, tous les espoirs se tournent désormais vers la vaccination du plus grand nombre de volontaires. Reste à savoir si ces personnes seront immunisées et protégeront également leur entourage. Bien que la majorité des décès touchent des personnes de plus de 70 ans et qu’une infirmière asymptomatique dans une maison de retraite aurait infecté des dizaines de résidents dans la région de Bâle, de nombreux membres du personnel et des résidents des maisons de retraite ne souhaiteraient pas se faire vacciner.