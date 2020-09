Ce n’est pas du fard qu’Elle Fanning a sur les yeux

D’abord, on se dit qu’Elle Fanning a envie de nous montrer sa nouvelle ombre à paupières couleur pêche. Puis, on lit son commentaire dans la marge de son post Instagram datant du 14 septembre et on réalise que ce n’est pas du maquillage mais de l’eczéma. L’actrice de 22 ans est atteinte de cette maladie de la peau provoquant de fortes démangeaisons. Plutôt que de cacher ses rougeurs, elle préfère en rire: «Eczéma mais qui ressemble à du fard à paupières», écrit-elle.