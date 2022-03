MWC 2022 : Ce n’est pas encore la fin du tunnel pour la pénurie de puces

Au salon du mobile de Barcelone, fabricants et spécialistes appellent à la patience, alors que la guerre en Ukraine fait craindre de nouvelles perturbations dans un marché sous tension.

L’économie mondiale est affectée depuis plus d’un an par la pénurie de puces.

La pénurie de puces, liée au boom de la demande mondiale en produits électroniques et aux perturbations engendrées par la crise sanitaire sur les chaînes d’approvisionnement, secoue depuis un an l’ensemble de l’économie mondiale. Elle a touché de plein fouet l’industrie automobile et le secteur informatique, très dépendants de ces composants électroniques, mais aussi le marché du smartphone – même si ce dernier a mieux résisté que d’autres branches d’activité. Selon le cabinet d’analyse IDC, les ventes de téléphones portables ont reculé de 3,2% au quatrième trimestre, à 363,1 millions d’unités. En Chine, elles ont chuté de 11% sur cette même période, d’après Counterpoint research.