«Démanteler la branche»

Pendant que se tenait la conférence de presse, la Grève du Climat a envoyé son communiqué de presse, pour dénoncer les exigences du secteur aérien. «Nous avons besoin d’un démantèlement social et écologique ordonné de l’industrie du transport aérien», notent les grévistes. Pour eux, la seule solution pour sauver atteindre les objectifs climatiques est de réduire à zéro les émissions de gaz à effets de serre. Pour faire contrepoids à l’initiative «Back in the Air» du secteur aérien, la Grève du Climat a appelé à sa propre journée d’action, toujours nommée par un anglicisme, avec la journée «Strike for the Future», le 21 mai.