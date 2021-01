Maja, vous êtes «farmer florist». Que cela signifie t-il?

Je cultive moi-même les fleurs et les plantes que j’utilise pour les arrangements et les créations que je vends. Je me consacre désormais entièrement à la fleuristerie durable, c’est-à-dire que je fais pousser mes propres fleurs à partir de graines, sans pesticides et au rythme des saisons. Depuis peu, je propose également des ateliers, car il me tient à cœur d’établir le mouvement «slow flower», dont je fais partie, en Suisse.

Quel concept se cache derrière le «slow flower»?

Le fait que les fleurs soient de saison, locales et durables est au cœur de ce mouvement, né il y a quelques années aux États-Unis. Beaucoup de personnes font aujourd’hui attention à la provenance des aliments qu’ils mangent et à la façon dont ils ont été produits. Dans le domaine des fleurs coupées et de la fleuristerie, il existe un grand déséquilibre. 90% des fleurs coupées vendues en Suisse sont importées et, dans la plupart des cas, elles sont traitées avec des pesticides et des fongicides. La culture durable de fleurs protège et respecte la santé du sol, des insectes et de la faune.

De nombreux fleuristes vendent déjà des tulipes maintenant. Qu’en pensez-vous?

Les tulipes sont des fleurs du printemps. Cela signifie que chez nous, elles fleurissent au plus tôt à partir de fin mars. Contrairement à ce qu’on nous laisse penser, on est encore loin de la saison des tulipes, c’est n’importe quoi. Toutes les tulipes que vous pouvez acheter dès à présent proviennent de serres chauffées. C’est mauvais pour le climat, car cela produit beaucoup de CO₂.

Quelles fleurs de saison pouvez-vous recommander à la place des tulipes?

L’hellébore (encore appelée rose de Noël), l’hamamélis et le viburnum fleurissent dès la mois de janvier. Mon conseil est de couper des branches et de forcer la floraison dans vos maisons. C’est une technique idéale également pour les magnolias, les forsythias ou encore les cognassiers du Japon. Et si vous ne pouvez ou ne voulez pas les couper vous-mêmes, sachez qu’il existe certains fleuristes qui proposent ce genre de branches.

Voici des plantes qui fleurissent au mois de janvier: l’hellébore (également appelée rose de Noël ou rose de carême), … Pixabay … l’hamamélis, dont il n’existe que cinq espèces au monde, … Pixabay … et le viburnum, encore appelé viorne, qui porte également des fleurs en hiver et sent délicieusement bon! Pixabay

Qu’espérez-vous de la part des consommateurs?

J’aimerais qu’ils fassent attention, comme pour la nourriture, à la provenance des fleurs et qu’ils posent des questions. Au final, ce sont eux qui feront bouger les choses et obligeront le secteur à modifier sa façon de faire. Aujourd’hui, les fleurs sont cultivées dans des conditions douteuses. Les grands perdants sont les ouvriers agricoles sous-payés qui sont exposés aux pesticides, les fleuristes qui arrivent tout juste à maintenir la tête hors de l’eau, mais aussi les consommateurs qui se retrouvent avec des substances cancérigènes dans le vase de leur salon.

Et qu’attendez-vous de la part des vendeurs?

Plus de transparence, d’honnêteté et la volonté de contribuer au changement. Cela ne se fera évidemment pas du jour au lendemain, mais même de petits gestes dans une démarche plus durable peuvent faire la différence!

Avez-vous encore un petit conseil général à nous donner pour entretenir les fleurs?