Nord Stream: «Ce n’est pas le désastre climatique auquel on pourrait penser»

Les fuites sur Nord Stream auront localement «un effet réchauffant immédiat et sur la qualité de l’air», souligne Piers Forster, directeur du Centre international Priestley pour le climat, à l’Université britannique de Leeds. Mais au niveau mondial, elles ne représentent pas grand-chose, l’équivalent d’environ deux heures et demie d’émissions, explique Jeffrey Kargel. Pour autant, elles constituent, selon lui, un rappel de l’urgence de la lutte contre ces émissions, alors que les impacts désastreux du réchauffement se font de plus en plus sentir à travers le monde. «Le climat mondial change radicalement, avec des conséquences climatiques extrêmes en augmentation chaque année.»