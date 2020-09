À 39 ans, Fabian Cancellara a toujours la flamme quand il s’agit de mettre en lumière sa petite reine. «Spartacus», qui a pris sa retraite après son titre olympique en 2016 à Rio, a roulé avec 440 populaires ce week-end pour sa course entre Zurich et Zermatt.

«Il a de grosses capacités»

«Il a été le seul à pouvoir contrer le Français et il ne lui a pas manqué grand-chose, regrettait le triple vainqueur de Paris-Roubaix avant de renchérir. Il est encore jeune mais il a de grosses capacités et de belles possibilités. Or, ce n’est pas le nouveau Cancellara, c’est Marc Hirschi.»