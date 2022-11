Qatar 2022: Ce n’est pas Neymar qui a fait la sélection brésilienne

Les sélectionneurs des 32 nations qualifiées pour la Coupe du monde ont donné leur sélection cette semaine. Toutes les listes sont sujettes à controverse: pourquoi l’un plutôt que l’autre, comment a-t-on pu oublier un tel? Neymar s’est retrouvé au centre d’une affaire… presque de famille, quant à Digne et Clauss, ils ont réagi différemment au choix de Didier Deschamps de les écarter du groupe qui s’en ira au Qatar.

Une histoire de beau-frères

Les Brésiliens, avec leur passion du football, ne dérogent pas à la règle: il commentent aussi la liste de leurs engagés… et recalés. Une polémique est née autour de Neymar. Le joueur du PSG a dû démentir l’information selon laquelle c’est lui qui tirerait les ficelles dans le dos de Tite. Il aurait d’ailleurs fortement conseillé au sélectionneur national de ne pas prendre au Qatar Gabriel Barbosa. Gabigol, l’attaquant star du Flamengo, n’est autre que l’ancien beau-frère de «Ney», il est l’ancien compagnon de sa sœur.

«Ces jours-ci, après la liste, on a dit que j’aurais refusé que Gabigol soit appelé. Mais j’ai dit: Oh les gars ce serait tout le contraire! Je serais le premier à dire à Tite de l’appeler. C’est un ami», a déclaré le numéro 10 de la Seleçao.

Digne reste… digne

Parmi les joueurs non retenus pour l’événement de cette fin d’année, il y en a certains qui réagissent plutôt bien ou qui tout du moins font preuve de philosophie. C’est le cas de Lucas Digne qui ne portera pas le maillot de l’équipe de France au Qatar.

Dans une vidéo postée sur Twitter, on voit les enfants de la famille Digne danser en chantant: «Papa il reste avec nous!» Et madame Tiziri Digne de demander: «Et on va aller où? Où? En… ? En vacances!» Une belle manière de cacher la déception pour le joueur d’Aston Villa, actuel 15e de Premier League.