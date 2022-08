Polémique: Ce n’est pas un élu qui a incité au suicide des antispécistes

«Accusé sans vérification»

Pour rappel, le conseiller communal, qui avait d’emblée clamé son innocence dans cette affaire, avait déclaré lundi vouloir porter plainte. Mardi, il se montre plus nuancé. «Sur les conseils de l’avocat de la commune, j’ai écrit ce matin au Ministère public, à la préfecture du district de mon domicile et à l’association, pour démentir les accusations, explique-t-il. Maintenant, j’aimerais que cette dernière retire ses propos. Ils m’ont accusé sans aucune vérification.» Après quelques recherches avec le magistrat, il aurait six homonymes en Suisse. «Je préférerais classer l’histoire. Mais si l’association ne veut pas lâcher, on sera obligés d’aller contre», poursuit l’élu.