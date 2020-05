Genève

«Ce n’est pas une bande cyclable, c’est une piste d’atterrissage!»

Les nouveaux aménagements pour les vélos suscitent des réactions contrastées, selon qu’on soit usager ou pas.

Les réactions négatives ont également émané de personnalités politiques de droite, s’insurgeant de la taille de certains aménagements et des bouchons occasionnés. Roland Godel, porte-parole du Département des infrastructures, explique qu’il s’agit de «mesures d’urgence, elles doivent être simples, efficaces, rapides, alors on définit les itinéraires les plus cohérents et les plus adaptables et on utilise des pistes ou des axes déjà existants, plutôt que de recalibrer tout le gabarit ce qui prendrait beaucoup plus de temps. Voilà pourquoi à certains endroits on a des espaces très larges». Le communicant insiste sur le contexte particulier: «Si le report sur la voiture est excessif, vu la situation déjà habituellement très tendue sur nos routes, on aura un chaos garanti! Il faut maintenant une phase de prise de connaissance de ces aménagements et de réflexion responsable de chacun sur sa manière de se déplacer. On observe la situation heure par heure et jour par jour et si en quelques points il y a un problème réel qui est identifié, on corrigera immédiatement.» Ainsi, jeudi matin, des agents ont régulé la circulation en direction du pont du Mont-Blanc pour résorber les embouteillages en amont. Les feux de circulation seront également réglés afin de fluidifier le trafic. Roland Godel en appelle néanmoins à «limiter l’usage de la voiture actuellement.»