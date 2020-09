Benoît Magimel, Patrick Bruel, Kacey Mottet Klein ou encore Stéphanie Chuat et Véronique Reymond ont tous et toutes répondu présent: ils viendront parler cinéma dès aujourd’hui jusqu’au dimanche 20 septembre à Bienne, dans le cadre du Festival du film français d’Helvétie (FFFH). Et si la France ou la Suisse rejoignaient soudain la liste des pays à risque? «Bien sûr qu’on a une épée de Damoclès sur la tête, répond Christian Kellenberger, directeur de l’événement. Mais il existe des dérogations qui devraient permettre aux invités de se déplacer, puisque c’est dans le cadre du travail.»