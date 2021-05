Hockey sur glace - «Ce n’est plus un non définitif pour la participation de Josi»

Si la franchise du Tennessee peut bien sûr encore renverser la vapeur, une éventuelle élimination en quatre ou cinq matches permettrait-elle la venue de Josi à Riga? «En raison de toutes les contraintes liées au covid, avec notamment les quarantaines à respecter (six jours en l’occurence), ce serait très compliqué, a reconnu Patrick Fischer en conférence de presse vendredi matin. Initialement, nous n’avions pas prévu de rappeler des joueurs éliminés des play-off de NHL pour ces raisons-là. Mais au vu de la tournure de cette série entre Nashville et Carolina pour le moment, nous allons garder un oeil attentif sur ce qui se passe et nous aviserons en temps voulu. Les chances de voir Josi sont très minces, mais de notre côté ce n’est en tout cas plus un non définitif. On verra bien…» Le troisième match de la série a lieu dans la nuit de vendredi à samedi à Nashville.