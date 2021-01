Située à Los Angeles, la Villa Firenze qui est la plus chère des États-Unis, a été mise aux enchères le 26 janvier par la société Hilton & Hyland , codirigée par Rick Hilton, père de Paris Hilton. Fait inhabituel pour une demeure de cette catégorie: aucun prix de réserve n’a été fixé pour la vente parce que la propriété, estimée à 160 millions de dollars, ne trouvait pas preneur. Le domaine a donc théoriquement pu passer aux mains du nouveau propriétaire pour une bouchée de pain.

Le domaine, estimé à 160 millions de dollars, fait plus de 40’000 m².

Habiter ici, c’est avoir des célébrités telles que Denzel Washington, Sylvester Stallone et Mark Wahlberg comme voisins.

L’agence immobilière n’a pas indiqué si la transaction avait été conclue. La Villa Firenze se trouve à Beverly Park, le quartier le plus exclusif sur les hauteurs de Beverly Hills où vivent Denzel Washington, Sylvester Stallone, Mark Wahlberg et d’autres célébrités.

La mégavilla dispose de 13 chambres à coucher

L’estimation à 160 millions n’est pas uniquement dû à l’emplacement de la Villa Firenze, mais également à ses atouts. En effet, elle offre plus de 2600 m² de surface habitable. À titre de comparaison, les logements en Suisse font en moyenne 99 m². Le terrain s’étend sur 4 hectares.

… et des plafonds à caissons avec poutres en bois.

La propriété offre environ 2600 m² de surface habitable et comprend entre autres 13 chambres à coucher et 17 salles de bains.

Cette immense surface comprend entre autres 13 chambres à coucher et 17 salles de bains entièrement équipées, c’est-à-dire avec WC et douches ou baignoires. Viennent s’ajouter à cela huit autres salles de bains un peu plus petites avec WC uniquement.