Suisse/France : «Ce n’est qu’en voyant tout le sang que j’ai compris»

À cause d’un mouvement de grève dans les raffineries et des ristournes importantes pratiquées par certaines enseignes, les stations-services françaises souffrent à intervalles réguliers de ruptures de stock temporaires.

L’attaque subie mercredi passé par un Suisse de 33 ans n’a pas fini de choquer: alors qu’il faisait la queue pour aller se servir dans une station-service de Saint-Julien-en-Genevois (F), il a été frappé à coups de couteau par un autre client, sous les yeux de sa compagne et de leurs enfants, présents dans la voiture. Hospitalisé dans un état grave, il est désormais tiré d’affaire et il a raconté son agression à la «Tribune de Genève». Contrairement à ce qui a été écrit dans un premier temps, ce n’est pas lui qui a dépassé des véhicules qui attendaient pour faire le plein mais son agresseur. La configuration des lieux n’étant pas très claire, la victime dit avoir simplement signalé au jeune homme qu’il n’avait pas fait la file au bon endroit. C’est là que les choses ont dégénéré. À peine sorti de sa voiture, le Suisse a été frappé par l’autre protagoniste. «Ce n’est qu’en voyant tout le sang que je me suis rendu compte qu’il me frappait avec un couteau», a-t-il raconté au média genevois.