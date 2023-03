Rachat de Credit Suisse: «Ce n’était clairement pas le moment de faire des expériences»

«Toutes les autres options étaient, selon nous, plus risquées pour l’État, le contribuable, la place financière suisse et les marchés internationaux», affirme Karin Keller-Sutter. Elle explique être arrivée à la conclusion, ces dernières semaines, que bien que liquider une banque d’importance systémique mondiale comme Credit Suisse soit possible sur le plan juridique, grâce à la loi «too big to fail», «dans la pratique, les dommages économiques seraient considérables».