Billie Eilish a utilisé une doublure à Coachella

Coachella : Ce n’était pas Billie Eilish sur scène

La chanteuse américaine a détourné l’attention de ses fans lors de son concert au festival Coachella, dans le désert de Californie.

Billie Eilish a remporté en 2022 un Oscar et un Golden Globe pour la chanson «No Time to Die».

Le 16 avril 2022, Billie Eilish est entrée dans l’histoire en devenant la plus jeune tête d’affiche du Coachella. La chanteuse de 20 ans avait de surcroît marqué les esprits avec un show tout bonnement exceptionnel. C’est en évoquant sa performance dans le désert californien que l’artiste, qui a appris à vivre avec ses tics , a révélé avoir dupé le public avec une doublure.

«Une danseuse a été habillée avec une de mes tenues de spectacle. Elle portait une perruque avec deux chignons, un masque, des lunettes de soleil et mes chaussures et mes chaussettes. Elle se trouvait au fond de la scène pendant que les lumières s’allumaient. Tout le monde a cru que c’était moi. En réalité, jusqu’à aujourd’hui, personne n’a jamais su que ce n’était pas moi», a expliqué la star dans «The Matt Wilkinson Show» sur Apple Music.