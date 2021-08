JO de Tokyo - «Ce n’était pas du bon beach-volley», résume Joana Heidrich

La nombreuse et bruyante délégation américaine a mis la pression avant même le premier échange dans les gradins vides du Shiokaze Park. Quelques sièges plus loin, le staff suisse a sorti un grand drapeau pour tenter de combler l’infériorité numérique.

Sur le sable brûlant japonais, le rêve d’une première finale olympique pour le beach - volley suisse a très vite viré au cauchemar. Le duo helvétique Anouk Vergé-Dépré (29 ans) et Joana Heidrich (29 ans) a été écrasé en deux sets ( 21-12, 21-11 en 37 minutes ) par les favorites Américaines April Ross et Alix Klineman .

Combat inégal

«On reste en course pour le bronze et on va s’arracher pour gagner vendredi.»

« Elles étaient les favorites, mais c ’ est quand même une déception de ne pas avoir mieux jou é», a expliqué Anouk Vergé-Dépré. La Bernoise et sa partenaire zurichoise n’ont pas réussi à rééditer l’exploit du quart de finale, où elles avaient sorti les Brésiliennes Ana Patricia/Rebecca, 4es mondiale.

La performance des championnes d’Europe 2020 a u tour précédent a vait fait naître des espoirs d’une première finale olympique d’un duo suisse en beach - volley. « Les Américaines devaient jouer cette demi-finale et nous étions dans la position de pouvoir la disputer, a souligné Anouk Vergé-Dépré. Même si on voulait au fond de nous cette finale, on reste en course pour le bronze médaille et on va s’arracher pour gagner vendredi. »