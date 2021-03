«Elle était comme une mère pour moi»

«Elle était morte, allongée dans une flaque de sang», s’est souvenue l’accusée. Elle a expliqué ne pas avoir alerté la police et les secours, par crainte de se faire retirer la garde de ses enfants. A la question de savoir pourquoi les enquêteurs ont retrouvé dans l’appartement de la dealeuse ses clés et son natel, elle n’a pas su livrer d’explications. Elle n’a pas non plus voulu commenter le fait que des traces de sang lui appartenant ont été retrouvées dans le logement. La prévenue a expliqué à la Cour que la victime avait reçu des menaces de mort au préalable parce qu’elle s’était endettée. Elle a aussi juré avoir toujours entretenu une bonne relation avec elle: «Elle était comme une mère pour moi.»