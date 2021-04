Procès dans le canton de Soleure - «Ce n’était pas une mort subite du nourrisson»

Le petit garçon était à peine venu au monde lorsqu’il est décédé, en juillet 2010 à Breitenbach (SO), à l’âge de 8 semaines seulement. Dix ans après les faits, son père comparaît devant la justice soleuroise. Le Ministère public l’accuse notamment de meurtre et de tentative de meurtre. La procédure à l’encontre de la mère a été close. Concrètement, le prévenu aurait étouffé son fils avec un objet inconnu alors qu’il se trouvait dans son parc. Deux ans plus tard, il aurait aussi brutalisé sa fille de 7 semaines, lui faisant subir le syndrome du bébé secoué.

Mercredi, la mère de l’accusé a été appelée à la barre. A la question de savoir comment elle allait, elle a admis qu’elle allait «mal», écrit «Blick». «Je ne sais pas qui est responsable de la mort de mon petit-fils et je ne sais pas non plus qui a secoué ma petite-fille.» Elle a en revanche assuré que son fils ne serait pas capable de faire du mal à ses enfants. «Il travaillait toute la journée et se réjouissait de voir ses enfants le soir.» La grand-mère du petit garçon décédé raconte que son fils ne va pas bien du tout. «Il est à la maison la plupart du temps et n’a plus de contact avec personne, à part avec moi. Il n’a même plus de contact avec sa fille. Elle le déteste. Je n’ai plus vu ma petite-fille depuis huit ans.»