Mobile : Ce nom de wi-fi provoque un bug agaçant sur l’iPhone

Un chercheur en sécurité a découvert qu’un nom spécifique de réseau wi-fi désactivait la connexion de celui-ci de façon permanente.

Le dysfonctionnement ne permet plus de réactiver le wi-fi.

On ne rappellera jamais assez de se méfier des réseaux wi-fi sur lesquels on connecte nos appareils, surtout s’ils sont publics. Les données personnelles qui y transitent pourraient être interceptées par des personnes malveillantes. Un autre problème attend par contre les détenteurs d’un iPhone ou d’un iPad s’ils venaient à se connecter à un réseau wi-fi baptisé «%p%s%s%s%s%n». C’est ce qu’a découvert le chercheur en sécurité Carl Schou. Ce nom particulier provoque un bug plutôt ennuyant sur les appareils mobiles d’Apple. En effet, ceux-ci perdent la connectivité wi-fi de manière permanente, comme le montre le spécialiste dans une vidéo.

Redémarrer l’appareil ou changer le SSID (nom du réseau wi-fi) n’a aucun effet. Le dysfonctionnement empêche l’utilisateur de réactiver le wi-fi et d’utiliser le service AirDrop, qui permet d’envoyer des fichiers entre appareils à la pomme via une connexion sans fil. Le problème serait lié aux caractères utilisés, qui proviennent du langage de programmation C.