Suisse : Globus rappelle un pain croustillant bio

Les crackers Sesame et Black & White Vilmas ont révélé une teneur trop élevée en oxyde d’éthylène.

Lors d’un contrôle aléatoire interne du fabricant, des teneurs trop élevées en oxyde d’éthylène, un produit phytosanitaire, ont été mises en évidence dans les produits «Pain croustillant bio Cracker Sesame et Black & White». Un risque pour la santé n’est pas à exclure. Nous avons donc immédiatement retiré ces articles des rayons.

S’il vous reste de ces produits, nous vous prions de ne plus les consommer et de les jeter ou de les rapporter au service clientèle du magasin Globus le plus proche, où le prix d’achat vous sera remboursé.