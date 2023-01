Fusillade en Californie : «Ce pays devient fou»

Après la mort de dix personnes dans la tuerie de samedi soir à Monterey Park, les habitants de cette banlieue asiatique de Los Angeles sont complètement sonnés. Dans cette ville de 60’000 habitants, lanternes rouges et banderoles remplies d’idéogrammes suspendues pour le réveillon surplombent encore la chaussée. Mais autour du dancing où a eu lieu le drame, les cordons jaunes des forces de l’ordre et les policiers lourdement armés gâchent désormais la fête.

«Ce genre de choses n’arrive pas ici», souffle Wynn Liaw, une voisine venue devant cette salle prisée des seniors du coin, pour tenter de comprendre ce qu’il s’est passé. Du haut de ses 57 ans, dont 40 passés dans la ville, cette vétérinaire chinoise retraitée a encore du mal à croire qu’un massacre s’est déroulé juste là. «C’est un quartier très sûr, où je peux marcher la nuit et où je n’ai absolument pas à me soucier de la violence par arme à feu», confie-t-elle, pendant que les hélicoptères de la police virevoltent dans le ciel.

Le souvenir d’Uvalde

Samedi soir, un suspect d’origine asiatique est entré dans la salle de bal pour abattre cinq hommes et cinq femmes, et a fait au moins dix blessés, selon les autorités. Il a été retrouvé mort après s’être vraisemblablement suicidé dans une camionnette blanche au terme d’une course poursuite avec la police. Cette tuerie, la plus meurtrière aux États-Unis depuis le massacre d’Uvalde, a pris la ville complètement par surprise.