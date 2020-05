Actualisé 05.05.2020 à 06:59

Quiz

Ce paysage est-il en Suisse ou hors des frontières?

Il apparaît de plus en plus certain que les prochaines vacances seront synonymes pour beaucoup de séjour au pays. Mais pas de panique: la Suisse n'a rien à envier aux autres hauts lieux touristiques! La preuve!