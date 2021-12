Football : Ce penalty est peut-être le plus lent de l’histoire

Lors d’un match lycéen au Japon, un joueur a pris un temps considérable pour tirer un penalty.

Le All Japan High School Soccer Tournament offre décidément des actions bien farfelues cette année. Après l’étrange combinaison sur coup franc réalisée par l’équipe de Takagawa Gakuen face à Seiryo , la rencontre entre Ryutsu Keizai Ogashi et Kendai Wakayama a été marquée par un drôle de penalty.

Il y eut la course d’élan de Paul Pogba en finale du Mondial M20 en 2013, celle de Simone Zaza contre l’Allemagne à l’Euro 2016 ou celle, encore, de Komi Ryota l’an dernier, déjà à l’occasion du All Japan High School Soccer Tournament. Mais aucune ne rivalise avec celle du joueur de Ryutsu Keizai Ogashi.

Ce dernier a mis pas moins de 38 secondes pour tirer son penalty! Dans le détail, 14 secondes entre le coup de sifflet de l’arbitre et le début de sa course et 24 secondes jusqu’à la frappe. Une attente interminable qui, en plus du gardien, aurait pu déstabiliser le tireur. Ce ne fut pas le cas et il a pris son vis-à-vis à contrepied.