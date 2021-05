Jeu vidéo - Ce périple apocalyptique souffle le chaud et le froid

Alors que le monde pollué se meurt une seconde fois, on incarne un rongeur anthropomorphe aux prises avec le destin de la planète. Va-t-on pencher du côté de la lumière pour devenir un héros ou sombrer dans les ténèbres? Au joueur de décider. Cette dualité entre le bon et le mauvais est à l’image du soft. Si l’histoire prend aux tripes dès le début, elle est desservie par un narrateur ennuyeux et des mises en scène inexistantes. Les combats à distance font merveille, mais ceux au corps-à-corps traînent la patte, la faute à un ciblage automatique handicapant, à des effets sonores manquants et à l’absence d’impact. Seule la direction artistique très kitsch sauve une technique à la ramasse.