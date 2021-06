Yoann Zimmer, révélation du nouveau film de Lucas Belvaux

Au Conservatoire à Liège, Yoann Zimmer se sentait en décalage avec les autres: «La plupart des étudiants voulaient faire ça depuis toujours et étaient à fond, souvent déjà formés. Moi, à 19 ans, j’avais davantage envie de faire la fête que de discuter de théâtre!» C’est sur le terrain, en jouant dans le court métrage «Tristesse animal sauvage» en 2012, que Yoann Zimmer découvre vraiment sa passion. Il se souvient: «J’avais de l’énergie à revendre, je voulais aider les techniciens et toucher à tout, et on me disait de rester tranquille».